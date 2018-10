ROMA – Controcorrente, in una metro gettata nel panico, sigaretta alla mano e sguardo tranquillo. Il Joker di Joaquin Phoenix si svela in un nuovo video dal set. L’attore indossa il completo rosso d’ordinanza e ha sul viso il trucco da clown. Dalla scena nel video, si intuisce come il villain abbia appena scatenato un attacco di grandi proporzioni.

In un secondo video, Phoenix gironzola sempre per la metropolitana di Brooklyn. Nel vagone suoi seguaci e un cartello che dice “Kill the rich”. Si conferma, in qualche modo, la tesi secondo cui il film dovrebbe esplorare le origini del joker e l’astio verso Thomas Wayne, padre di Bruce.