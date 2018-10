"Buon compleanno angelo", The Weeknd e Bella Hadid di nuovo insieme

ROMA – The Weeknd e Bella Hadid stanno ufficialmente insieme. È bastato un post di Instagram per confermarlo. Da qualche mese, i rumors su un loro ricongiungimento si erano fatti sempre più insistenti. A scatenare i gossip, prima un bacio rubato e poi una serie di foto che li collocava insieme a Tokyo.

Ieri Bella ha compiuto 22 anni. Quale miglior giorno per confermare? The Weeknd ha fatto gli auguri alla modella, scrivendo: “Buon compleanno angelo”. Sono le foto pubblicate nel post, però, a non lasciare dubbi. Felici, vicini, si scambiano dolci baci. E i like arrivano come se piovesse.