Freddie Mercury rivive al cinema in Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury e il sogno della musica

Si chiama ancora Farrokh Bulsara quando un giovanissimo Freddie Mercury si avvicina alla musica. Una passione mai abbandonata e coltivata anche a Londra, sua nuova casa dopo la partenza appena maggiorenne dalla natia Zanzibar. Come tanti ragazzi di oggi, anche Freddie sogna di far ascoltare al mondo la sua voce e l’occasione gli si presenta con l’incontro di Brian May e Roger Taylor.

Con loro inizia ad avventurarsi nella carriera musicale coniando lui stesso il nome della band. Dopo il successivo ingresso di John Deacon i Queen sono al completo.

Ma il successo è un monte da scalare e non sempre la vetta non è facile da raggiungere.

Bisogna aspettare il 1975, 5 anni dopo la formazione ufficiale della band, per il primo, importante, traguardo: Bohemian Rhapsody. Il brano che dà titolo all’omonimo film è riconosciuto dall’unanimità come l’emblema stesso di Freddie Mercury e ancora oggi il suo reale significato resta un mistero.

Tra alti e bassi, momenti di sconforto e minacce di scioglimento arriva la consacrazione: è il 1985 e sul palco del Live Aid i Queen entrano ufficialmente nella leggenda.