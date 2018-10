É possibile rimanere incinta con una masturbazione?...

Salve esperti, è possibile rimanere incinta con una masturbazione? Se prima il mio ragazzo si è toccato il pene? Quali sono, secondo voi, i casi più strani e improbabili in cui si può rimanere incinta?

Anonima

Cara Anonima,

spesso ti abbiamo ribadito non è possibile rimanere incinta attraverso una masturbazione in quanto vengono meno le premesse fondamentali del concepimento ovvero un rapporto completo con eiaculazione interna durante il periodo fertile della donna che oscilla tra l’undicesimo e il diciottesimo giorno di un ciclo regolare. Con la masturbazione avviene solo un contatto tra gli organi esterni.

Anche se vi è un’eventuale perdita di liquido preseminale, devi sapere che il liquido preseminale, secondo recenti ricerche scientifiche non dovrebbe contenere spermatozoi mobili e senza la spinta dell’eiaculazione è davvero molto difficile arrivare a una gravidanza. Inoltre considera che gli spermatozoi all’esterno non sopravvivono a lungo, quindi perdono la loro capacità di fecondare. Se il dito non è sporco di sperma appena eiaculato e non viene inserito subito in profondità, tecnicamente non dovrebbero esserci rischi significati. Vale sempre la regola che la donna deve trovarsi nel suo periodo fertile. Per vivere la sessualità con una maggiore serenità potresti confrontarti con il tuo compagno e scegliere tra i diversi metodi contraccettivi in commercio, quello che maggiormente si adatta alle vostre esigenze.

Se vorrai, per approfondire la tua conoscenza su queste tematiche potrai fare riferimento alla nostra rubrica online “Se So è meglio!”

Potrai in questo modo anche leggere tutte le domande che ci arriviamo dai ragazzi come te e confrontarti con i diversi dubbi, curiosità e il racconto delle loro esperienze.

Vista la tua domanda ricorrente, ti chiediamo se forse c’è qualcos’altro che ti intimorisce. Ti senti pronta per affrontare la sfera dell’intimità, magari a volte abbiamo bisogno di più tempo. Prova a riflettere sulle tue emozioni e paure.

Un caro saluto!

11 ottobre 2018