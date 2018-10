Ted di How I met your mother si “trasferisce” a Grey’s Anatomy

ROMA – Shonda Rhimes sta per portare una fusione di serie tv. Secondo quanto riportato da People e E!News, Ted Mosby di How I met your mother approderà presto a Grey’s Anatomy. Josh Radnor sarà il nuovo interesse amoroso di Meredith Grey.

Il personaggio interpretato da Ellen Pompeo sarebbe pronta, quindi, per imbarcarsi in una nuova storia d’amore. In linea con il tema della quindicesima stagione del medical drama, che quest’anno riscopre, appunto, il lato più romantico.

In effetti, Meredith – sin dal primo episodio, andato in onda in America lo scorso 27 settembre – manifesta il desiderio di ritrovarsi in una nuova relazione. Non necessariamente seria. Anzi. Innamorarsi nuovamente dopo la scomparsa di Derek sembra difficile. Perciò, la dottoressa vorrebbe lasciarsi andare senza troppi impegni, ritornando in qualche modo ai suoi esordi in Grey’s Anatomy. Meredith, infatti, ha conosciuto il suo futuro marito in un bar, in una sera in cui è successo di tutto.

Nessun dettaglio è stato rivelato sul personaggio che sarà interpretato da Josh Radnor. Dovrebbe essere un uomo che Meredith incontra in un appuntamento quasi al buio. Difficile sapere anche se l’attore si tratterrà a lungo in Grey’s Anatomy o solo per qualche puntata. Certo è che, al momento, Radnor è libero da impegni a lungo termine.

La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy arriverà in Italia, su FoxLife, il prossimo 29 ottobre.