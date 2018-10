Da videogame a serie tv: Netflix annuncia il cast di The Witcher

Le avventure del cacciatore di mostri Geralt di Rivia approdano su Netflix. Il colosso streaming ha annunciato il cast di The Witcher, serie tv ispirata alla popolare saga videoludica. A ricoprire il ruolo di protagonista Henry Cavill, il Superman del grande schermo.

Ad affiancarlo, Freya Allan nei panni di Ciri, la principessa di Cintra. Altri personaggi della corte di Cintra includono la Regina Calanthe (Jodhi May – Il Trono di Spade, Genius), e suo marito, il cavaliere Eist (Björn Hlynur Haraldsson – Fortitude), insieme al druido Saccoditopo (Adam Levy – Knightfall, Snatch – Lo strappo).

Anya Chalotra è stata scelta per il ruolo della maga Yennefer. Alla guida dell’accademia magica Aretuza c’è Tissaia (MyAnna Buring – Ripper Street, Kill List). Yennefer è affiancata da altri giovani stregoni Fringilla (Mimi Ndiweni – Black Earth Rising), Sabrina (Therica Wilson-Read – Profile). Al cast si aggiunge Millie Brady (The Last Kingdom, Teen Spirit) nei panni della principessa Renfri.

La serie sarà composta da 4 episodi, diretti da Alik Sakharov (House of Cards, Il Trono di Spade), Alex Garcia Lopez (Marvel – Luke Cage, Utopia) e Charlotte Brändström (Outlander – L’ultimo vichingo, Counterpart e Disparue).

THE WITCHER – TRAMA