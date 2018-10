Sony conferma: in sviluppo la nuova PlayStation

Dopo mesi di rumors, è il presidente di Sony a confermare lo sviluppo della nuova PlayStation. In un’intervista al Financial Times, Kenichiro Yoshida ha ammesso che per soddisfare le esigenze degli utenti e degli sviluppatori, è urgente lo sviluppo di un hardware più potente di quelli attualmente in circolazione.



La PlayStation 5 (questo il nome più probabile), potrebbe essere annunciata ufficialmente al prossimo E3 di Los Angeles, in programma a giugno 2019.

Diverse fonti hanno rivelato al Financial Time che la nuova console non si discosterà dal concept della PS4, ma a differenza di quest’ultima, potrebbe permettere la retrocompatibilità dei giochi.