X Factor 12, ultimi Bootcamp con Asia Argento e Mara Maionchi

Ultimo appuntamento questa sera su Sky Uno con i Bootcamp di X Factor 12. Dopo le scelte di Manuel e Fedez, che rispettivamente guideranno le Under Donne e gli Over, sarà il turno di Mara Maionchi e Asia Argento.



Quest’ultima assegnerà 5 sedie ai Gruppi, mentre Mara dovrà trovare 5 talenti Under Uomini. Composte le squadre, gli aspiranti concorrenti di X Factor se la dovranno vedere con l’ultimo step: gli Home Vist.

Solo 3 talenti per categoria potranno accedere agli ambiti Live Show, in partenza il 25 ottobre in diretta su Sky Uno.