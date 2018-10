Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione dell'11 ottobre 2018

Nelle News: Fake news, 10 comandamenti per smascherarle-M¥SS Keta arriva a Strafactor-X Factor 12, ultimi Bootcamp con Asia e Mara-A Star is Born al cinema da oggi-Pechino Express questa sera su Rai2

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Fake news, 10 comandamenti per smascherarle

“Tantissimi siti internet e – soprattutto – pagine Facebook, per favorire qualche click in più ingannano il lettore con notizie false o ben diverse da quelle che si leggono in copertina”. A scriverlo è Emanuele Caviglia, studente del Liceo Albertelli di Roma, che ha stilato un decalogo contro le fake news. Stilare una lista di siti affidabili, trovare più riscontri possibili, l’apparenza a volte non inganna e verificare la data, questi sono solo alcuni dei consigli di Emanuele.

M¥SS Keta arriva a Strafactor

Esuberante, pungente e misteriosa. M¥SS Keta, da Milano con furore, “dalla spuma delle birre Peroni”. Si racconta così la rapper mascherata, che sta vivendo un periodo d’oro con la sua musica. M¥SS Keta sarà protagonista di Strafactor accanto alla Dark Polo Gang, un’esperienza nuova in cui, racconta, “ci siamo divertiti come degli scemi”.

X Factor 12, ultimi Bootcamp con Asia e Mara

Ultimo appuntamento con i Bootcamp di X Factor 12. Dopo le scelte di Manuel e Fedez, che rispet-tivamente guideranno le Under Donne e gli Over, stasera sarà il turno di Mara Maionchi e Asia Ar-gento. Quest’ultima assegnerà 5 sedie ai Gruppi, mentre Mara dovrà trovare 5 talenti Under Uomini. Composte le squadre, gli aspiranti concorrenti di X Factor se la dovranno vedere con l’ultimo step: gli Home Visit. Solo 3 talenti per categoria potranno accedere agli ambiti Live Show, in partenza il 25 ottobre su Sky Uno.

A Star is Born al cinema da oggi

Struggente ed esaltante dal punto di vista musicale. ‘A Star is Born’ è il debutto alla regia di Bradley Cooper da oggi al cinema. La pellicola è un remake della tormentata relazione fra Jackson Maine, interpretato da Cooper, e Ally, interpretata da Lady Gaga. Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

Pechino Express questa sera su Rai2

Tutto pronto per la quarta puntata di ‘Pechino Express. Avventura in Africa’ che andrà in onda questa sera in prima serata su Rai2. Le coppie avranno delle missioni da portare a termine. Chi avrà la meglio guadagnerà una medaglia. Il destino di chi invece non riuscirà a superare le varie prove sarà deciso da una busta nera. Come in ogni puntata, ad accompagnare il viaggio dei concorrenti sarà Costantino della Gherardesca.

