La sperimentazione Rap dei Coma_Cose live a Roma

Ad innamorarsi dei Coma_Cose ci sono anche i profani del genere, perché il loro è un rap che cita a parole e con sonorità i giganti della musica italiana: da Battisti a De Gregori fino a Celentano. Sono nati un po’ per gioco e un po’ per caso, mettendo i loro brani su YouTube e, in un momento storico in cui era necessario uscire dal “Coma” (ecco il perché del loro nome), hanno vinto la scommessa. L’Ep d’esordio intitolato “Inverno Ticinese” è uscito a ottobre 2017, con gli ultimi singoli del 2018, “Post Concerto” e “Nudo integrale”, confermano l’attenzione di pubblico e critica verso la band.