Valerio Scanu “Dieci” anni dopo Amici: “Sono sempre lo stesso”

ROMA – Valerio Scanu è finalmente tornato sulla scena musicale con Dieci, il nuovo album che celebra i primi dieci anni (appunto) di carriera dell’ex Amici. Il cantante ce ne ha parlato durante l’instore romano durante il quale ha incontrato i suoi fan.

Dieci anni dopo Valerio è sempre lo stesso. Sono cambiate le esperienze vissute. Oggi l’interprete di Ed io ha alle spalle sette album, vari programmi televisivi e due libri. Dieci è così il frutto di tutte queste esperienze, raccontate da un gruppo di autori giovanissimi. Tony Maiello, Simonetta Spiri e Pierdavide Carone sono tra questi.

Valerio, nel disco, racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature. Senza peli sulla lingua. Proprio per questa sua caratteristica, il cantante non si è tirato indietro dal commentare il nuovo progetto di Alessandra Amoroso, anche lei negli store con 10.