Accadde oggi...aneddoti e curiosità sull'11 ottobre

ROMA – L’11 ottobre è il 284º giorno del calendario gregoriano. Mancano quindi 81 giorni alla fine dell’anno.

11 ottobre: i fatti del giorno

L’11 ottobre del 1811 l’imbarcazione dell’inventore John Stevens, la Juliana, inizia il servizio come primo traghetto a vapore (tra New York e Hoboken). In questo giorno del 1906 il consiglio delle scuole pubbliche di San Francisco innesca una crisi diplomatica tra Stati Uniti e Giappone, ordinando che gli studenti giapponesi ricevano la loro istruzione in scuole razzialmente segregate.

È il 1939 quando al presidente statunitense Franklin D. Roosevelt viene consegnata una lettera firmata da Albert Einstein, che incita gli Stati Uniti a sviluppare rapidamente un programma per la realizzazione della bomba atomica (Progetto Manhattan). Nel 1958 si svolge il Programma Pioneer: la NASA lancia la sonda lunare Pioneer 1 (la sonda ricade sulla Terra e va in fiamme.

L’11 ottobre del 1968 la NASA lancia l’Apollo 7, la prima missione Apollo con uomini a bordo, con gli astronauti Wally Schirra, Donn F. Eisele e Walter Cunningham. Gli scopi della missione comprendono la prima trasmissione televisiva in diretta dall’orbita e i test delle manovre di aggancio del modulo lunare. Nel 1984 a bordo dello Space Shuttle Challenger, l’astronauta Kathryn D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio.

Buon compleanno a…

Michelle Trachtenberg, attrice, Gabriele Greco, attore, Jury Chechi, Ginnasta GianMarco Tognazzi, Attore, Fabio De Luigi, comico

Si festeggiano oggi…

Divina Maternità di Maria Santissima, San Papa Giovanni XXIII, papa, Sant’Alessandro Sauli, vescovo, Sant’Anastasio apocrisario, sacerdote

11 ottobre 2018