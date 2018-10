Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 12 ottobre 2018

Nelle News: Maker Faire Rome, al via la sesta edizione-Valerio Scanu senza filtri in Dieci-Si torna in guerra con Call of Duty: Black Ops 4-7 sconosciuti a El Royale apre la Festa del Cinema-Supereroe è il nuovo album di Emis Killa

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Maker Faire Rome, al via la sesta edizione

Al via la Maker Faire. Da oggi al 14 ottobre alla Nuova Fiera di Roma si terrà la sesta edizione della manifestazione promossa dalla Camera di commercio e organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera. Sette padiglioni dedicati all’innovazione e alla rivoluzione digitale pensati sia per famiglie e appassionati, sia per aziende e innovatori di professione. La rassegna di quest’anno spazierà dalla manifattura digitale alla sensoristica, dalla mobilità smart al riciclo e riuso con un intero padiglione dedicato all’economia circolare. E poi realtà virtuale e aumentata, biotecnologie, droni e scienza, con oltre mille progetti provenienti da 61 nazioni diverse.

Valerio Scanu senza filtri in Dieci

Dieci come gli anni passati dal suo debutto ad Amici. Valerio Scanu è tornato sulla scena musicale con un disco celebrativo, attraverso cui si racconta senza filtri. Il cantante ce ne ha parlato durante il suo instore Roma.

Si torna in guerra con Call of Duty: Black Ops 4

La saga più amata dai fan di Call of Duty torna a dominare il mondo dei videogame.

Si torna sul campo di battaglia con il nuovo Call of Duty: Black Ops 4, disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC. L’assenza della campagna giocatore singolo è stata compensata con il potenziamen-to del multiplayer e della modalità zombie. Ma, soprattutto, con l’introduzione della nuovissima modalità Blackout, esperienza battle royale ambientata nell’universo di Black Ops con la mappa più grande nella storia di Call of Duty.

7 sconosciuti a El Royale apre la Festa del Cinema

Il countdown per la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma è iniziato. L’appuntamento cinematografico più atteso nella Capitale si terrà dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Ad aprire il tredicesimo compleanno della kermesse capitolina sarà il film ‘7 sconosciuti a El Royal’ di Drew Goddard, dal 25 ottobre al cinema con 20th Century Fox. Nel cast Dakota Johnson, Jon Hamm e Chris Hemsworth.

Supereroe è il nuovo album di Emis Killa

Emis Killa torna con Supereroe, quarto album di inediti disponibile da oggi nei negozi e digital store. Il titolo dell’album è un omaggio ai protagonisti secondari della storia personale del rapper, conosciuti nella provincia in cui ha trascorso la sua infanzia e adolescenza. Da oggi parte anche l’instore tour nelle principale città italiane, dove Emis Killa incontrerà i suoi fan. Dopo le due anteprime del 12 ottobre a Milano e del 13 ottobre a Roma, andate sold out, il rapper torna live con il nuovo “Supereroe Tour”, in partenza a dicembre da Milano.

12 ottobre 2018