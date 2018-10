Woman Like Me, le Little Mix lanciano il nuovo singolo con Nicki Minaj

ROMA – A due anni dall’ultimo lavoro discografico, le Little Mix tornano oggi con Woman Like Me, il nuovo singolo che anticipa il il quinto album di studio della band. A accompagnare le ragazze il featuring di Nicki Minaj.

Il disco, ancora senza nome (sui social è semplicemente #LM5), dovrebbe uscire a novembre. Dovrebbe perché ancora tutto tace sull’album. Jade, su Instagram, ha solo anticipato che si tratta del suo disco preferito della band e che uno dei singoli si chiamerà Thinking about us. #LM5 è già uno dei dischi più attesi dagli appassionati del girl power. Woman Like Me, a poche ore dalla pubblicazione su YouTube, ha superato le 650 mila visualizzazioni ed è entrato subito nei trending topic su Twitter.