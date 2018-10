Mtv Emas 2018: Hailee Steinfeld sarà la conduttrice

ROMA – Hailee Steinfeld, cantante e attrice nominata all’Academy Award, condurrà e si esibirà agli MTV EMAs 2018 in diretta dal Bilbao Exhibition Centre domenica 4 novembre. Lo show in Italia sarà in onda in diretta su MTV (solo su Sky canale 130) dalle ore 21.00.

“Gli EMAs sono uno show dove tutto può succedere”, ha detto la Steinfeld. “Non vedo l’ora di condurre una serata piena di artisti e performance incredibili e anche alcune sorprese – facciamolo Bilbao!”

L’artista vincitrice del “Best Push Artist” nel 2017 ha ottenuto una nomination anche agli MTV EMA 2018 nella categoria “Best Pop” al fianco di Ariana Grande, Camila Cabello, Dua Lipa e Shawn Mendes. Recentemente la Steinfeld è salita sul palco di “Isle of MTV” a Malta dove si è esibita con una serie di successi, incluso il suo singolo di debutto già doppio disco di platino “Love Myself”, la hit anch’essa doppio platino “Starving” insieme a Zedd, il suo inno disco di platino “Most Girls” e il singolo certificato platino “Let Me Go” con Florida Georgia Line. All’inizio del 2018 ha contribuito con “Capital Letters” alla colonna sonora originale di 50 Sfumature, ed è stata in tour con Katy Perry in U.K. e negli Stati Uniti insieme a Charlie Puth.

Hailee Steinfeld: da cantante ad attrice

Oltre alla sua fiorente carriera musicale, Hailee Steinfeld è un’attrice candidata all’Oscar e acclamata dalla critica. Nel 2016, ha recitato in “17 anni e come uscirne vivi” (“The Edge of Seventeen”) con cui ha ottenuto due nomination ai Critics’ Choice Award e una ai Golden Globe. Di recente, la Steinfeld ha recitato nel film campione d’incassi “Pitch Perfect 3”. Il suo prossimo ruolo principale sarà nel film della Paramount “Bumblebee” – il primo spin-off dell’universo appena creato di “Transformers”- che sarà nelle sale il 21 dicembre. Inoltre, presterà la voce al personaggio di “Spider-Gwen” nel film di animazione “Spiderman: Into the Spider-Verse” nelle sale il 14 dicembre. Hailee è attualmente impegnata nel ruolo principale di “Dickinson” nella serie originale di Apple, la loro prossima serie televisiva di mezz’ora sulla poetessa del 19 ° secolo, Emily Dickinson.

Il Best Italian Act

Le nomination degli “MTV EMA 2018” sono state annunciate la scorsa settimana. Gli artisti in nomination per il Best Italian Act sono Annalisa, Calcutta, Ghali, Liberato, Shade.

Le votazioni sono aperte sul sito mtvema.com fino alle 23.59 del 3 novembre.