Educazione civica tra i banchi: per gli studenti è fondamentale

Gli studenti, nuovamente interpellati in prima persona su cosa vorrebbero fosse l’educazione civica, convergono su alcuni punti fondamentali: non dovrebbe essere una lezione frontale come le altre, ma basata su delle modalita’ interattive, che sappiano indurre la partecipazione di tutti, il lavoro di gruppo, il dialogo costruttivo. In particolare Cristina, studentessa del Liceo ‘Cotugno’ di L’Aquila, suggerisce di elaborare dei giochi di ruolo, come ad esempio delle simulazioni di sedute parlamentari che discutano su una proposta di legge. Ancora Giada sottolinea il legame diretto fra questo tipo d’insegnamento e la piaga del bullismo, ricordando che l’educazione civica e’ “un insegnamento pratico della vita quotidiana, per imparare a comportarsi all’interno di una societa’, conoscere i propri diritti e rispettare quelli degli altri, entrare a far parte attivamente del dibattito sulla vita sociale e politica”.

L’intervento della professoressa Borghi ha sottolineato che “l’attivismo non significa sentirsi un ‘io’ all’interno di una comunita’, ma un ‘noi’ che collettivamente contribuisce a migliorarla”. Il professor Mandarano si e’ invece concentrato sul legame fra rispetto delle regole e partecipazione: “La sicurezza e la legalita’ si costruiscono attraverso la partecipazione collettiva, a partire dai piccoli gesti virtuosi, non dobbiamo ragionare alla regola come limite, ma come valore di convivenza civile”. L’incontro si e’ concluso con un augurio del viceministro Fioramonti: “Spero vivamente che questa occasione della reintroduzione dell’educazione civica, quella che per ora e’ una materia fantasma, sia una finestra per dare a voi ragazzi la possibilita’ di sognare una scuola diversa, un quartiere diverso, una societa’ diversa. Non pensate che per essere credibili dobbiate dire il gia’ detto”.