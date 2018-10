Al Maker Faire si costruisce la normalità di domani

ROMA – Roma guarda al futuro. Da oggi fino al 14 ottobre, l’innovazione arriva alla Nuova Fiera della Capitale con Maker Faire – The European Edition, manifestazione promossa dalla Camera di commercio di Roma e organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera. “Nella prima edizione, un mare di giovani- ha ricordato Daniele Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio- Capivo che si stava facendo il primo passo per la costruzione di qualcosa di importante per la nostra citta’. Dopo sei anni scommessa riuscita. Del futuro si ha paura, tende a dividere le persone. Noi siamo riusciti a dare coraggio e riunire”.

#MFR18 torna con il suo consueto evento d’apertura, condotto da Riccardo Luna, direttore di Agi, per interagire con quei maker che costruiscono il futuro ogni giorno unendo ingegno e passione. Quest’anno la manifestazione ha chiamato all’appello due generazioni di ‘pionieri’, che hanno parlato di viaggi spaziali, di robotica per la salute umana, di intelligenza artificiale e arte, di nuove frontiere dell’industria e del mondo maker.

Tra questi, un personaggio ‘spaziale’: Don Eyles, programmatore che scrisse il codice sorgente delle missioni Apollo e che porto’ l’uomo sulla Luna. “Oggi tutti possono avere a disposizione il computer dell’Apollo- ha dichiarato Eyles in conferenza- l’innovazione si usa per la guerra, per denaro e per diventare milionario in poco tempo, ma muovendosi verso questa direzione si finisce per diventare schiavi di uno strumento positivo. Un altro elemento importante- continua il programmatore- e’ l’esplorazione, che e’ alla base della creativita’. Allora c’era questa aspirazione, proprio per questo vorrei che quella spinta possa diventare oggi il principio dell’innovazione. Se questo accadra’, dara’ al mondo una direzione positiva”.

L’opening ha lasciato un ampio spazio ad un talk dedicato all’economia circolare. Per parlare di questo, e’ accorsa sul palco la Gaudats Junk Band, un gruppo che suona con strumenti riciclati e Claudio Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni (main partner della rassegna tecnologica). “Noi tendiamo a buttare ogni cosa, ma i rifiuti rimangono- ha dichiarato Descalzi- E’ importante passare da questa linearita’ alla circolarita’, che ha come obiettivo l’accumulo dei rifiuti ma anche ridurre l’utilizzo di materie prime (gas, carbone, idrocarburi ecc…). L’economia circolare- continua l’ad- da’ una maggiore efficienza industriale, economica e ambientale e quindi da’ un input sostenibile: la trasformazione dei rifiuti si puo’ fare grazie alla tecnologia, che li trasforma in risorse primarie. Eni- conclude- ha lanciato FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani), progetto che tratta tutti i rifiuti organici, che vengono trasformati in olio combustibile bio oppure possono alimentare le nostre raffinerie ‘green’, questo per togliere di mezzo la grande quantita’ di rifiuti organici”.