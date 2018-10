Ramazzotti, nel nuovo album duetta con Alessia Cara e Luis Fonzi

Intanto il presave del disco è disponibile su Spotify, ed è possibile preordinare l’album nelle versioni standard, deluxe, doppio vinile (anche in versione colorata in esclusiva su Amazon) e il cofanetto. Il nuovo album di Eros Ramazzotti uscirà in tutto il mondo in lingua italiana e in lingua spagnola per il mercato latino.

Vita ce n’è è anche un tour mondiale, che il 17 febbraio debutterà a Monaco e vedrà Eros protagonista nelle più belle e importanti arene dei 5 continenti.

Nello stesso album Ramazzotti ha annunciato che a duettare con lui ci sarà anche Luis Fonzi: “Sono super felice e orgoglioso di potervi annunciare il primo ospite del mio nuovo album… L’artista che ha polverizzato ogni record. Il mio hermano portoricano Luis Fonsi!” ha scritto sul suo profilo Instagram.

Ecco la tracklist del nuovo album: