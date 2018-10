Accadde oggi... Aneddoti e curiosità sul 13 ottobre

ROMA – Il 13 ottobre è il 286esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 79 giorni alla fine dell’anno.

13 ottobre: accadde oggi

Il 13 ottobre del 1582 non esiste. Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati. Esiste, invece, il 13 ottobre del 1792.

A Washington, oggi, viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca. Nel 1886 il farmacista statunitense John Stith Pemberton ufficializza l’invenzione della Coca Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa, come rimedio contro il mal di testa, l’ 8 maggio dello stesso anno.

È il 1887 quando al teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell’Otello di Giuseppe Verdi. Nel 1969 il primo rendezvous di tre navicelle spaziali: Soyuz 6, Soyuz 7 e Soyuz 8. L’aggancio programmato però fallisce. Nel 1970 lo stato oceanico delle Figi entra a far parte dell’ ONU.

Nel 2000 nasce OpenOffice.org, una suite di software di produttività personale con licenza GNU General Public License. È il 13 ottobre del 2002 quando a Zolder in Belgio Mario Cipollini vince il Campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwen.

Si festeggia oggi:

Santa Chelidonia, eremita; San Comgano, abate; San Geraldo d’Aurillac, religioso; San Leobono, eremita; San Lubenzio, vescovo; Santa Parascheva di Iasi, eremita; San Reginbaldo II di Dillingen, vescovo; San Romolo di Genova, vescovo; San Simperto di Murbach, vescovo; San Teofilo di Antiochia, vescovo; San Venanzio di Tours, abate.

Buon compleanno a:

Antonio Di Natale (38) calciatore, Camila Raznovich (41) conduttrice televisiva, Marco Travaglio (51) giornalista e scrittore, Paul Simon (69), cantante.

13 ottobre 2018