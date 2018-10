Accadde oggi...aneddoti e curiosità sul 14 ottobre

ROMA – Il 14 ottobre è il 287º giorno del calendario gregoriano. Mancano 78 giorni alla fine dell’anno.

14 ottobre: i fatti del giorno

Il 14 ottobre del 1888 Louis Aimé Augustin Le Prince registra il primo film: la Roundhay Garden Scene.

È il 1912 quando durante la campagna elettorale a Milwaukee, l’ex presidente statunitense Theodore Roosevelt viene ferito da John Flammang Schrank. Con la ferita aperta e il proiettile ancora all’interno, Roosevelt tiene comunque il suo discorso.

In questo giorno del 1926 il libro per ragazzi Winnie the Pooh, di A. A. Milne, viene pubblicato per la prima volta. Nel 1960 il candidato alla presidenza statunitense John F. Kennedy suggerisce per la prima volta l’idea dei Corpi della Pace. Il 14 ottobre 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. In questo giorno del 2012 Felix Baumgartner si lancia nel vuoto dall’altezza di 39.045 metri.

Buon compleanno …

Stacy Keibler, attrice, Shaznay Lewis, cantante, Roger Moore, attore

Si festeggiano oggi…

San Callisto I, papa Santa Angadrisma, badessa, San Celeste di Metz, vescovo

14 ottobre 2018