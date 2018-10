Dopo 5 mesi finisce la storia tra Ariana Grande e Pete Davidson

ROMA – Dopo solo 5 mesi, Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati. Secondo le indiscrezioni di Tmz e People, la coppia avrebbe annullato il fidanzamento di comune accordo.

Nessuna sorpresa a detta di fonti vicine alla cantante e al comico del Saturday Night Live. La scelta di convolare a nozze sarebbe stata troppo avventata.

I rumors su una possibile rottura erano già circolati qualche giorno quando i paparazzi hanno fotografato Davidson con il tatuaggio dedicato alla fidanzata coperto da un cuore.

Pete Davidson has covered up his @ArianaGrande inspired neck tattoo following their split. pic.twitter.com/UJnNylvz49 — Muse Buff (@MuseBuff) 14 ottobre 2018

Per Ariana Grande è l’ennesima batosta, in un anno che – per lei – è stato pieno di eventi. Dall’attentato di Manchester del 22 maggio 2017 durante il suo concerto alla morte dell’ex Mac Miller, lo scorso 7 settembre.