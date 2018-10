Buongiorno, vorrei porvi questa domanda in modo che mi chiariate un dubbio. Io prendo la pillola anticoncezionale e al momento ho mal di

gola, posso prendere farmaci tipo Tachipirina, moment rosa e Oki o rischio di diminuire l’effetto della pillola. Da quanto ho letto sono i farmaci tipo antibiotici che potrebbero creare problemi, però vorrei un’ulteriore conferma. Grazie mille per la disponibilità

Anonima



Cara Anonima,

l’interazione tra la pillola anticoncezionale e gli antibiotici è un argomento sul quale, in letteratura, ci sono pareri contrastanti, anche se molti studi provano che un uso contemporaneo di questi due farmaci possa diminuire l’efficacia anticoncezionale. Infatti spesso il consiglio è quello di proteggere i rapporti, nonostante la regolare assunzione della pillola con un contraccettivo di barriera come ad esempio il preservativo sia durante l’assunzione dell’antibiotico sia nei successivi 7 giorni. Questo fa si di mantenere una copertura contraccettiva elevata. Il rischio di una interazione tra pillola e antibiotico e correlato alle possibili interferenze della flora intestinale, che porterebbero ad un più basso assorbimento degli estrogeni e ad una ridotta efficacia dei contraccettivi orali in associazione.

In questi casi è sempre bene avvertire il medico rispetto al tipo di pillola che si assumere in modo da prescriverti un farmaco che non crei interferenze.

Invece, per quanto riguarda, l’assunzione di paracetamolo, ibuprofene, ecc. questi non compromettono in alcun modo l’assorbimento del contraccettivo orale. Per avere una maggior certezza, oltre a leggere il bugiardino all’interno del blister, puoi chiedere anche al tuo medico o ginecologo di fiducia che ti ha prescritto la pillola di cui non citi il nome, così da stare completamente tranquilla.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto e torna pure a scrivere qualora dovessi avere altri dubbi o perplessità.

Un caro saluto!

15 ottobre 2018