“A Star is Born”, la colonna sonora conquista Billboard

ROMA – Lady Gaga e Bradley Cooper continuano a confermarsi coppia di successo. Dopo aver conquistato la critica con il film “A Star is born”, remake della tormentata relazione fra Jackson Maine e Ally, la coppia ha scalato con la soundtrack della pellicola la top 200 degli album su Billboard debuttando direttamente al primo posto.

Secondo i dati Nielsen, nella settimana che si è conclusa l’undici ottobre, sono state ben 231mila le copie vendute dell’album. Un successo che non si ripeteva da tre anni e mezzo quando la colonna sonora di “Cinquanta sfumature di grigio” arrivò al secondo posto con 258mila copie vendute.

Un podio, quello di Billboard, che miss Germanotta conquista per la quinta volta in carriera mentre per Cooper, che ha sorpreso tutti per le sue doti canore, è la prima volta. Con tutta probabilità, ‘A star is born’ sarà candidato agli Oscar e la colonna sonora dovrebbe figurare sicuramente nella lista dei nominati.