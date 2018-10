Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 15 ottobre 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Lady Gaga e Bradley Cooper al numero uno della classifica di Billboard

Lady Gaga e Bradley Cooper continuano a confermarsi coppia di successo. Dopo aver conquistato la critica con il film “A Star is born”, remake della tormentata relazione fra Jackson Maine e Ally, la coppia ha scalato con la colonna sonora la classifica degli album di Billboard piazzandosi in poco più di una settimana, direttamente al primo posto. Un podio, quello di Billboard, che miss Germanotta conquista per la quinta volta in carriera mentre per Cooper, che ha sorpreso tutti per le sue doti canore, è la prima volta. Con tutta probabilità, ‘A star is born’ sarà candidato agli Oscar e la colonna sonora dovrebbe figurare sicuramente nella lista dei nominati.

Barbie Samantha, una bambola per far sognare le bambine

Samantha Cristoforetti, prima donna italiana presente negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA)- diventa una Barbie. Obiettivo? Continuare a dimostrare alle bambine che possono essere tutto ciò che desiderano. In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, Barbie ha deciso di puntare i riflettori su un modello femminile la cui storia possa incoraggiare la prossima generazione di donne a non arrendersi nell’inseguire grandi sogni. Attraverso il programma globale Shero, Barbie celebra le donne che hanno superato certi confini e sono andate oltre nei loro rispettivi settori, che sono di ispirazione per le future generazioni di ragazze, creando una bambola con le loro sembianze.

The Clock, il film che dura 24 ore

Al Tate Modern di Londra arriva ‘The Clock’. Christian Marclay firma questo film lungo 24 ore in cui appaiono scene di orologi che segnano la stessa ora del momento in cui si sta vedendo il lungometraggio. Per la realizzazione di questa installazione, il regista ha montato più di 10mila scene di film: da ‘V per Vendetta’ a ‘Pulp Fiction’, da ‘Zoolander’ a ‘Io e Annie’. Per chi volesse vederlo tutto d’un fiato, sono in calendario due appuntamenti notturni: il 3 novembre e l’1 dicembre. Il film resterà in mostra fino al 20 gennaio 2019.

È già finita tra Ariana Grande e Pete Davidson

Dopo solo 5 mesi, Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati. Secondo le indiscrezioni di Tmz e People, la coppia avrebbe annullato il fidanzamento di comune accordo. Nessuna sorpresa a detta di fonti vicine alla cantante e al comico del Saturday Night Live. La scelta di convolare a nozze sarebbe stata troppo avventata. I rumors su una possibile rottura erano già circolati qualche giorno quando i paparazzi hanno fotografato Davidson con il tatuaggio dedicato alla fidanzata coperto da un cuore.

GFVip 3, Malgioglio entra al posto di Battista?

“La mia presenza stasera al Grande Fratello Vip potrebbe succedere”. Con un post su Instagram Cristiano Maglioglio alimenta le voci di un suo possibile rientro al Grande Fratello Vip. Dopo l’abbandono di Maurizio Battista, uscito dal reality per motivi personali, è rimasto un posto libero nella casa più spiata d’Italia. L’ingresso di Malgioglio non solo riempirebbe quel vuoto, ma potrebbe risollevare gli ascolti del programma, decisamente deludenti rispetto alle edizioni passate. Finora niente è confermato, ma Malgiolgio assicura: “Qualora dovessi entrare aspettatevi di tutto”.

15 ottobre 2018