A star is born Vs Venom, il simbionte vince il weekend al cinema

ROMA – È stato un weekend testa a testa per A star is born e Venom, due dei film più attesi dell’anno. Alla fine, però, a spuntarla è stato il simbionte.

Per due giorni, Lady Gaga e Bradley Cooper sono stati in testa al botteghino e complessivamente – dal giorno d’uscita (giovedì 11) – portano a casa 1 milione. Venom, invece, nel weekend incassa 565 mila euro, portandosi a 5,8 milioni. A livello internazionale, gli incassi si attestano intorno ai 378.1 milioni di dollari. La pellicola ne è costata 100.

Al terzo posto si piazza Johnny English – Colpisce ancora. Il terzo film della saga con Rowan Atkinson incassa 324 mila euro. In totale, dal giorno d’uscita – lo stesso di A star is born – sono 545 mila gli euro guadagnati.

Al quarto posto, Gli Incredibili 2 con 219 mila euro, per un totale di 10.8 milioni complessivi. Sale al quinto posto Zanna Bianca, con 176 mila euro e un totale di 257 mila euro. Segue, al sesto posto, The Predator con 163 mila euro e 321 mila euro in tre giorni.

Grande sorpresa per La Fuitina Sbagliata. Il primo film de I Soldi Spicci incassa 94 mila euro, per un totale di 188mila euro in tre giorni. Numeri soddisfacenti visto che il film non è uscito in tutte le sale italiane.