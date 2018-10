Lezioni di benessere all’I.C. Valente di Roma

ROMA – Quali abitudini adottare per favorire il benessere psicofisico e sociale nel nuovo millennio? Psicologi, medici ed esperti proveranno a rispondere a questo interrogativo martedì 6 novembre, alle 15, presso l’anfiteatro dell’Istituto Comprensivo Giovan Battista Valente di Roma (Via Valente 98).

Realizzato con il contributo dell’Assemblea Capitolina, ‘La mela di Eva’ è un incontro nato con l’obiettivo di riflettere sui temi di alimentazione, affettività e sessualità, per individuare le pratiche quotidiane che possono portare ad uno stile di vita sano. Si inizia alle 15 con Andrea Falamesca, presidente di a.s.d Magic Flow e presidente della Federazione Italiana Sociale Ambiente e Professioni.

A seguire, l’intervento di Gianfranco Silecchia, direttore dell’UOC Chirurgia Generale del Bariatric Center of Excellence ifso-EU, dell’ Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ (Polo Pontino). La conferenza proseguirà poi con gli psicologi e psicoterapeuti Emanuela Paone, del Bariatric Center of Excellence ifso-EU, Paola Medde, presidente dell’associazione S.P.I.C.A.P. e coordinatrice del gruppo lavoro ‘Psicologia e Alimentazione’ presso l’ordine degli Psicologi del Lazio, e Roberta Rossi, Presidente FISS e direttore didattico della scuola di Formazione di Sessuologia Clinica di Roma (ISC). In chiusura, la relazione di Claudia Savina, dirigente medico presso l’UOSD Malattie Metaboliche Epatologia, Fisiopatologia della Nutrizione dell’Ospedale Giulianova Asl di Teramo.

L’incontro è volto a sensibilizzare docenti, genitori e professionisti sugli interrogativi che negli ultimi anni hanno investito il concetto di salute, in rapporto con l’ambiente e il territorio. Un momento di riflessione critica in grado di sviluppare competenze per promuovere uno stile di vita sano.