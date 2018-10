L’Hard Rock Cafe apre le porte agli studenti

ROMA – Suona la campanella all’Hard Rock Cafe per la nuova stagione della School of Hard Rock. Il tempio della musica di Via Veneto è pronto ad aprire le porte agli studenti con un programma didattico dedicato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’aula dedicata alla scuola è la Function room, sala che ospita alcuni dei più celebri cimeli del museo del rock. School of Hard Rock si propone come progetto formativo, perché la musica è il miglior veicolo per comprendere l’evoluzione storico-culturale della società.

Una prima parte degli incontri sarà dedicata alla storia di Hard Rock Cafe con una particolare attenzione ai valori sui quali ha posato le sue fondamenta fin dal 1971: ‘Love All Serve All’, ‘Take Time To Be Kind’, ‘Save The Planet’ e ‘All Is One’. La seconda parte permetterà invece di approfondire un macro-argomento che i docenti sceglieranno di volta in volta a seconda delle esigenze delle classi e ai percorsi di studio degli istituti.

Oltre ai consueti moduli Storia del Rock e Food & Beverage management arrivano ad arricchire l’offerta formativa quattro nuovi focus: Visual Merchandising & Retail, Social Media Management, Musica & Letteratura e La mia Classe Suona il Rock.

Nata nel 2011, la School of Hard Rock del Cafe di Roma, ha coinvolto finora complessivamente 30.384 studenti di 700 classi, per un totale di 1400 ore di lezione. Solo nell’anno scolastico 2017/2018 5.682 studenti romani hanno partecipato al programma didattico.

I corsi nel dettaglio:

STORIA DEL ROCK – Un viaggio musicale che ripercorre i momenti storici ed i personaggi che hanno giocato un ruolo essenziale nel mondo della musica, le storie esemplari, le canzoni più belle e memorabili. Insomma una vera lezione di Rock.

FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT – Un percorso didattico che ha lo scopo di favorire non solo l’apprendimento ma anche le modalità di gestione di un’azienda leader nel settore della ristorazione, con un’attenzione particolare alle metodologie ed alla gestione del cliente particolarmente indicati per gli studenti degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e Ristorazione.

VISUAL MERCHANDISING & RETAIL – Le strategie necessarie per rendere più efficace la presentazione e la promozione dei prodotti Hard Rock, per aumentare la percezione del valore del brand nel cliente e per rendere ogni punto vendita della catena un luogo emozionale. Verrà inoltre fornita una panoramica sulla gestione e lo sviluppo dei punti vendita chiamati “Rock Shop”.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT – L’utilizzo dei social networks come strumento di comunicazione, promozione e generatore di revenue nell’ambito del turismo; focus volto ad illustrare ai ragazzi l’importanza di questa competenza ormai richiesta nel mercato del lavoro attraverso la case history di “Hard Rock Cafe Roma”.

MUSICA & LETTERATURA – Le Poesie e i Testi letterari che hanno ispirato la musica rock Un viaggio nel fantastico mondo della letteratura inglese in un rapporto di reciproca influenza ed ispirazione con la musica. Modulo realizzato con i docenti madrelingua del “British Institute of Rome”.

LA MIA CLASSE SUONA IL ROCK – Un divertente modulo innovativo pensato per le classi primarie e secondarie di primo grado. Gli studenti imparano ad esprimere le emozioni attraverso la musica e capire i differenti generi musicali nella storia. Inoltre, con l’aiuto di un musicista potranno riprodurre attraverso una “Loop Station” suoni e melodie di gruppo e dare sfogo alla loro immaginazione disegnando quello che sentono.

Per un ricordo indimenticabile di una mattinata nel tempio del Rock, ciascuna classe potrà fare visita al Rock Shop ed usufruire di un’offerta speciale; disponibile da quest’anno la personalizzazione delle classic T-shirts con il nome della scuola. Per tutte le info: https://www.hardrock.com/cafes/rome/it/