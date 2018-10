Cosmo festeggia la fine del Cosmotronic Tour al Mediolanum Forum

ROMA – Sabato 2 febbraio 2019 al Mediolanum Forum di Milano, Cosmo sarà protagonista, per la prima volta in assoluto, di un concerto unico e speciale per festeggiare con tutto il suo pubblico il gran finale del Cosmotronic Tour, che ha fatto ballare e viaggiare decine di migliaia di persone in tutta la penisola a colpi di sold out e serate infuocate.

Cosmo ha preparato uno show unico, completamente rinnovato nell’estetica e nella scaletta, ricco di sorprese e contenuti inediti. Sarà una vera e propria festa, un evento irripetibile con ospiti speciali che segna la chiusura di un cerchio.

Da febbraio 2016, cioè dall’uscita di Le Voci, il primo estratto da L’ultima festa, l’album che lo ha rivelato come uno dei fenomeni più luminosi del momento, Cosmo non si è mai fermato. E così tra tour instancabili, dischi d’oro e successi radiofonici è arrivato il momento di prendersi una pausa e tirare le somme. Quella del Forum d’Assago sarà infatti l’unica esibizione live di Cosmo del 2019, un vero e proprio concerto greatest hits dove l’artista eporediese e fondatore del collettivo Ivreatronic ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera solista.

I biglietti del live, organizzato da DNA concerti, sono disponibili online su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.

L’amore, il nuovo singolo

Intanto, da venerdì 19 ottobre sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo L’amore, uno dei brani più caldi e intensi del live che, in una cavalcata intensa dal gusto vagamente anni ‘90 con sfumature trance, racconta un amore molto particolare.