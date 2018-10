Accadde oggi...aneddoti e curiosità sul 15 ottobre

ROMA – Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano. Mancano 77 giorni alla fine dell’anno.

15 ottobre: accadde oggi

Nel 1940, esce nelle sale Il grande dittatore, un film di satira sociale sul regime nazista, il cui protagonista è Charlie Chaplin. Nel 1967, Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto Che Guevara. Tre anni dopo, nel 1970 nel manicomio di Pozzuoli muore Leonarda Cianciulli, la Saponificatrice di Correggio. Vent’anni dopo, nel 1990, il leader dell’Unione Sovietica, Michail Gorbacëv, riceve il Premio Nobel per la pace, per i suoi sforzi nello smorzare la Guerra Fredda e nell’aprire la sua nazione. Nel 1993, invece, sono Nelson Mandela e Fredrik De Klerk a riceverlo per aver liberato il Sudafrica dall’apartheid.

La sonda Galileo della NASA, nel 2001, passa a 180 km da Io, una delle lune di Giove. Nel 2004, in Austria si perdono le tracce dell’alpinista tedesco Helmut Simon, scopritore della mummia del Similaun, uscito per un’escursione sulle Alpi Salisburghesi. Verrà ritrovato cadavere il 23 ottobre.

Nel 2007, con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l’Airbus A380 alla Singapore Airlines; l’aereo è già entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri.

Buon Compleanno a…

Italo Calvino (scrittore italiano), Fedez (rapper italiano), Dominic West (attore britannico) e Pete Doherty (cantante e musicista britannico).

Si festeggia oggi:

San Barses, Santa Tecla di Kitzingen, Sant’Eusebia di Vercelli e Santa Tecla di Kitzingen.

15 ottobre 2018