Accadde oggi...aneddoti e curiosità del 16 ottobre

Il 16 ottobre è il 289º giorno del calendario gregoriano (il 290º negli anni bisestili). Mancano 76 giorni alla fine dell'anno

16 ottobre: i fatti del giorno

Il 16 ottobre del 1902, per la prima volta, viene utilizzata la comparazione delle impronte digitali da parte dell’investigatore francese Alphonse Bertillon.

In questo giorno del 1923 Walt e Roy Oliver Disney fondano la Walt Disney Company. E’ il 1942 quando un ciclone si abbatte sulle coste del Bengala, provocando 11.000 vittime. Nel 1968 gli atleti statunitensi Tommie Smith e John Carlos vengono espulsi dalla nazionale olimpica. Pochi giorni prima, alle Olimpiadi di Città del Messico, dopo la finale dei 200 m (in cui erano giunti rispettivamente 1° e 3°) erano saliti sul podio scalzi ed avevano ascoltato l’inno nazionale a capo chino, sollevando un pugno un guanto nero, a sostegno del movimento Olympic Project for Human Rights. Dieci anni dopo, nel 1978 Karol Wojtyla diventa Papa Giovanni Paolo II.Il 16 ottobre del 1995, a Washington si svolge la marcia del milione di uomini.Nel 2006 a New York, con 186 voti su 192, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite accetta la candidatura dell’Italia a far parte, come membro non permanente, del Consiglio di Sicurezza dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

Buon compleanno a…

Laura Angel, cantante, Matteo Colaninno, politico Tim Robbins, attore, Alessandro Cè, politico

Si festeggiano oggi…

Santa Edvige di Andechs, religiosa e duchessa di Slesia e di Polonia Santa Margherita Maria Alacoque, vergine Santi Amando e Giuniano, Sant’Anastasio di Cluny

16 ottobre 2018