Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 17 ottobre 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Sanremo giovani: le novità annunciate da Claudio Baglioni

Più spazio ai giovani. In occasione della partenza del suo nuovo tour nei palasport, Claudio Baglioni ha annunciato le novità riguardanti Sanremo Giovani. La selezione avverrà tramite un grande concorso nel quale 24 artisti “under 36” si sfideranno per conquistare la vittoria. A loro saranno dedicate ben 4 serate, dal 17 al 20 dicembre, trasmesse nel preserale di Raiuno. Le due finali andranno in onda in prima serata il 20 e il 21 dicembre e i due vincitori potranno gareggiare insieme ai big al Festival di Sanremo 2019.

Golino presenta Euforia, protagonisti Scamarcio e Mastandrea

Ettore e Matteo sono due fratelli agli antipodi. Il primo sceglie la via della semplice quotidianità, il secondo quella del lusso condito da emozioni plastiche. Questi sono i protagonisti di Euforia, se-condo film diretto da Valeria Golino, con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. La regista pro-pone al pubblico un viaggio intimo nei paradossi e nelle contraddizioni dei due protagonisti, che la vita obbligherà a riavvicinarsi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 25 ottobre al cinema con 01 Distribution.

Pippa Middleton è finalmente mamma

Pippa Middleton è finalmente mamma. La sorella minore di Kate ha dato alla luce il suo primogenito, un maschietto. Tutto tace sul nome del nascituro, ancora top secret. Potrebbe, però, secondo indiscrezioni, chiamarsi Michael o David. Pippa e il marito James Matthews hanno accolto il bimbo, che pesa poco meno di 4 chili, alle 13.58 locali del 16 ottobre. “Sono tutti entusiasti e mamma e bimbo stanno bene”, ha fatto sapere una fonte vicina ai neogenitori.

Fedez torna in tour nei palasport

Dopo il grandissimo successo de “La Finale” del 1° giugno, Fedez torna sul palco da solista e annuncia il tour 2019 nei palasport. “Mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di tornare a calpestare un palcoscenico”, ha scritto il rapper sui social. L’attesissimo tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, partirà il 15 marzo 2019 da Firenze e proseguirà nelle principali città italiane, concludendosi il 14 aprile a Conegliano.

EA svela le Storie di Guerra di Battlefield 5

La Seconda Guerra Mondiale con gli occhi delle donne e degli uomini coinvolti nel conflitto in pri-ma persona. Eletronic Arts ha svelato con un breve trailer le Storie di Guerra, la modalità single player di Battlefield 5. Una raccolta antologica di 4 episodi che porta i giocatori su fronti inaspettati, dalle maestose quanto ostili vette norvegesi al torrido deserto nordafricano. Battlefield 5 sarà dispo-nibile dal 20 novembre per PS4, Xbox One e PC.

17 ottobre 2018