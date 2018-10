Marco Mengoni mostra in anteprima i video di Voglio e Buona Vita

ROMA – Manca ormai pochissimo all’uscita dei nuovi singoli di Marco Mengoni, Voglio e Buona Vita. Entrambi i brani, apripista del prossimo album del cantante, saranno disponibili da venerdì 19 ottobre. Per colmare l’attesa, lo stesso Mengoni ha pubblicato, sui suoi profili social, due piccole anteprime dei videoclip.

In Voglio, il vincitore di X-Factor 3 si trova in un magazzino circondato da ballerini. In Buona Vita, invece, sono le vie di Palermo a fare da sfondo. Ecco i due video.