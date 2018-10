Esce oggi ‘101 film per ragazze e ragazzi eccezionali’

ROMA – Centouno. Non sono i cuccioli della famosa ‘carica’ targata Disney, ma le pellicole raccontate nel libro ‘101 film per ragazze e ragazzi eccezionali’ da oggi in libreria. Una raccolta di film che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di numerose generazioni, adatta ad un pubblico 8-99 anni.

Dai classici senza tempo ai capolavori dell’animazione, fino ai recenti blockbuster, ecco alcuni dei titoli che vanno visti almeno una volta nella vita: Harry Potter e la pietra filosofale – Hunger Games – Wonder – Mary Poppins – Il signore degli anelli – Ritorno al futuro – Casper – Chi ha incastrato Roger Rabbit? – Guerre stellari – Coco – Piccole donne – Frozen – Pinocchio – La bella e la bestia – Rocky – Jurassic Park – Spiderman – La storia infinita – Jumanji – Guardiani della galassia – L’attimo fuggente – Hugo Cabret – La citta’ incantata – Il piccolo principe – Mamma, ho perso l’aereo.

Scritto dagli autori di “Keep calm e guarda un film”, Sebastiano Barcardi e Federica Lippi, il libro e’ edito da Newton Compton. ‘101 film per ragazze e ragazzi eccezionali’ contiene anche 101 locandine originali realizzate da 24 grandi nomi dell’illustrazione internazionale.