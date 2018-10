Kindle Paperwhite si rifà il look: più sottile, leggero e resistente all’acqua

ROMA – Kindle Paperwhite si rinnova e arriva in una veste completamente riprogettata. Design più sottile e leggero, con schermo a filo, e costruito per essere resistente all’acqua così da poter leggere comodamente ovunque ci si trovi. È disponibile in pre-ordine da oggi. Le spedizioni inizieranno a partire dal 7 novembre.

Elegante, dal design moderno

Kindle Paperwhite è caratterizzato da un elegante schermo a filo e da un retro fatto di materiale morbido che agevola la presa, risultando comodo da tenere nel palmo della mano. È più sottile e leggero, con 8.18 mm di spessore e 182 grammi di peso – meno della metà di molti libri tascabili.

Lo schermo da 6 pollici ad alta risoluzione da 300 ppi presenta un testo nitido della stessa qualità tipografica della carta stampata. Include, inoltre, cinque LED per una luce integrata regolabile, che consente di non avere riflessi, anche alla luce diretta del sole.

Il primo Kindle Paperwhite resistente all’acqua

Il nuovo Kindle Paperwhite è progettato per resistere a spruzzi d’acqua sulla spiaggia e a cadute accidentali nella vasca da bagno, nell’idromassaggio e in piscina. È dotato della certificazione IPX8 e può resistere a un’immersione in acqua dolce fino a due metri di profondità, per un massimo di 60 minuti.

Spazio di archiviazione raddoppiato

È dotato di uno spazio di archiviazione raddoppiato, grazie al quale è possibile conservare ancora più contenuti sul dispositivo. È disponibile sia nel formato da 8 GB, ovvero il doppio dell’archiviazione offerta dalla generazione precedente, sia in quello da 32 GB.