AL VIA IL TOUR DEI KUTSO

Roma – Vi abbiamo già parlato del nuovo disco di inediti dei Kutso intitolato “Che effetto che fa” e uscito il 28 settembre per Wing/Goodfellas. Il terzo lavoro discografico della band capitanata da Matteo Gabbianelli rappresenta per il gruppo una vera e propria rivoluzione: il sound è infatti ora ricco di synth e ritmi electro.

Le liriche dei nuovi brani fotografano situazioni, sentimenti e rapporti col prossimo in una visione sarcastica e fatalista, ma che lascia spazio anche alla tenerezza e all’Amore. Il disco nasce dall’accettazione che la vita è una tela su cui gettiamo continuamente colori a caso; di tanto in tanto è bene fermarsi a guardare “Che effetto fa” questo nostro pastrocchio esistenziale, per poi ripartire con qualche consapevolezza in più.

Dopo gli appuntamenti instore, sta per partire il tour dei KUTSO per presentare “CHE EFFETTO FA”. KUTSO TOUR

19/10/18 S. Egidio Val Vibrata (TE) – Dejavu’

20/10/18 Roma – Largo Venue

25/10/18 Bergamo – Ink Club

26/10/18 Bassano Romano (VT) – Casa Di Emme

27/10/18 Fermo – Heartz Club

03/11/18 Modena – Off

09/11/18 Torino – Csoa Askatasuna

10/11/18 Prato – Capanno Blackout

16/11/18 Catanzaro Lido (CZ) – Officine Sonore

17/11/18 Rende (CS) – Mood Social Club

23/11/18 Milano – Ohibo’

30/11/18 Scafati (SA) – Turambò Club

01/12/18 Avellino – Black House Blues 14/12/18 Pordenone – Capitol Pordenone

Il disco è stato anticipato dal singolo e video “Che effetto fa”, dal singolo “Manzoni Alieni” e dal terzo video e singolo estratto “Uno + Una”.