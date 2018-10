ABC Digital, quando gli alunni diventano docenti

ROMA – All’istituto Einaudi di Roma gli studenti diventano professori. Grazie al progetto ABC Digital un gruppo di alunni sono diventati docenti e hanno spiegato agli adulti, anche over 60, come utilizzare dispositivi elettronici. UN modo nuovo e originale per spiegare che la tecnologia è dalla nostra parte, anche quando sembra impossibile da utilizzare.

Due studentesse dell’istituto romano hanno raccontato a diregiovani.it il progetto e cosa ha significato per loro farne parte.

Guarda le video interviste: