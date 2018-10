Genova, dove la scuola fa sempre più notizia

Anche a Genova, la scuola fa notizia! Ad un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, sono già più di 100 i ragazzi e le ragazze delle scuole genovesi che stanno attivamente partecipando alle attività di formazione al giornalismo della Diregiovani, nell’ambito del progetto “Genova, un ponte per il futuro”. Ed è un continuo crescendo!

Da Cornigliano a Campomorone, dalle alture di Oregina a Bolzaneto, stiamo attraversando la città per confrontarci con gli studenti sull’informazione oggi: come funziona il giornalismo, qual è il loro rapporto con i media, come si informano e se lo fanno, come fronteggiare il pericolo fake news e come imparare a riconoscerlo. Quotidiani, periodici, riviste di settore, il cartaceo e il digitale, fatto, verità, l’online e l’edicola, i social media: sono tutte parole che appartengono al vocabolario dei ragazzi di oggi, alcune sepolte altre più in superficie, ma comunque tutte presenti nelle loro menti. A partire da queste parole, commentate e talvolta riscoperte, tutti gli studenti possono essere sollecitati e spronati a rendersi conto di avere una voce e un ruolo nel racconto della città, della loro scuola, del loro quartiere.

E così, tra momenti di dialogo e momenti di formazione teorica sulle tecniche giornalistiche, emergono spontaneamente i loro interessi quotidiani: lo sport, la musica, la lettura, la scrittura, il disegno, la fotografia. Ma anche interessi che derivano da progetti scolastici precedenti: il bullismo, il razzismo, la mafia e le storie delle vittime innocenti. E poi il Ponte Morandi: com’è cambiata la vita nel quartiere dopo quel 14 agosto, si sono chieste alcune ragazze? Come i giornalisti raccontano questo evento? In quanti modi possibili, ci siamo chiesti in classe? Perché il fatto è sempre quello ma i punti di vista, le tecniche di racconto, le storie possono essere molteplici. Sta al buon giornalista scovarli, hanno concluso.