Al via Didacta Italia, a Firenze tre giorni per l’innovazione

Giovanni Biondi, presidente dell’Indire ha poi sottolineato che “anche se si parlera’ molto d’innovazione tecnologica, Didacta non e’ una fiera tecnologica, ma e’ un evento volto ad innovare la scuola a partire dalle metodologie, perche’ prima di tutto sono gli insegnanti che cambiano la scuola”. Per farlo, secondo Biondi, occorre passare da un sistema basato sull’insegnamento a quello fondato sull’apprendimento. “Gia’ nel 1925, ai tempi di Gentile, si tenne qui a Firenze la ‘Mostra Didattica Nazionale’, con i docenti che da tutta Italia furono accolti in uno spazio espositivo dove si sperimentavano nuove metodologie didattiche per coinvolgere gli studenti. Oggi con questo evento stiamo continuando la grande tradizione pedagogica italiana”.

Puntare sulle modalita’ didattiche piu’ che sulla semplice innovazione tecnologica e’ la posizione condivisa anche dal sottosegretario del MIUR Salvatore Giuliano, che chiude cosi’ la cerimonia: “Io ritengo che occorre fare un grosso investimento nel modo di fare scuola, non tanto sul cosa si fa. Questo perche’ i nostri alunni cambiano continuamente le proprie modalita’ di apprendere, di relazionarsi e di socializzare, e spesso non riusciamo a prenderne atto. Percio’ proprio in questi giorni stiamo lavorando alla programmazione dei prossimi anni per investire il piu’ possibile nella formazione del personale.” In chiusura, il sottosegretario ha invitato la platea a visitare lo stand del Ministero a Didacta, un “luogo dove incontrarsi, interrogarsi e mettere a disposizione di tutti le tante buone pratiche del nostro sistema educativo”.