Accadde oggi...aneddoti e curiosità sul 18 ottobre

ROMA – Il 18 ottobre è il 291º giorno del calendario gregoriano. Mancano 74 giorni alla fine dell’anno.

18 ottobre: accadde oggi

Nel 1922 viene fondata la BBC. Nel 1931, al Lago di Garda viene inaugurata la Strada Statale Gardesana Occidentale. Nel 19944, durante la seconda guerra mondiale, Adolf Hitler ordina la creazione di una milizia nazionale tedesca e l’Unione Sovietica invade la Cecoslovacchia. Dieci anni più tardi, nel 1954, la Texas Instruments presenta la prima radio a transistor.

Nel 1963, la NASA presenta il terzo gruppo di astronauti scelti per le future missioni spaziali del Programma Gemini e del Programma Apollo. Cinque anni dopo, nel 1968, Bob Beamon, con 8.90m, stabilisce il record del mondo di salto in lungo all’Olimpiade di Città del Messico. Diventerà il più duraturo record nella storia dell’atletica leggera, resistendo per ben 23 anni. L’anno seguente, viene rubato il dipinto di Caravaggio “Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi”, conservato presso l’oratorio di San Lorenzo a Palermo.

Nel 1975, in Italia nasce ufficialmente il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI). Nel 1977, viene costituito in Italia il GIS dei Carabinieri. Nel 1989, la sonda Galileo viene lanciata dalla NASA per studiare il pianeta Giove ed i suoi satelliti. Nel 1990, viene promulgato da papa Giovanni Paolo II il Codice dei canoni delle Chiese orientali. Nel 2013, a Grenoble viene siglato l’accordo per la creazione della macroregione alpina.

Buon Compleanno a…

Jean-Claude Van Damme (attore belga), Zac Efron (attore e cantante statunitense) e Ne-yo (cantante statunitense).

Si festeggia oggi:

Sant’Asclepiade vescovo, Sant’Isaac Jogues, San Monone e i Santi Procolo di Pozzuoli, Eutiche e Acuzio.

18 ottobre 2018