salve, sono sempre aurora.

Tra circa 8/9 giorni dovrebbe arrivarmi il ciclo e come sempre ho già il seno che fa male.

Questo mese nel mio periodo fertile ho effettuato del petting e della masturbazione reciproca da nudi, col mio ragazzo. E ieri per un ditalino

troppo violento, in interno ma solo tra le piccole labbra massimo, mi è uscita qualche macchiolina rosa.

Non sono entrata in contatto con sperma, magari solo sul petto e pancia, ma non di più. Posso essere incinta o il ciclo arriverà?

Anonima

Cara Anonima,

come tu stessa sostieni non vi è stato alcun contatto diretto con lo sperma, per cui verrebbe meno uno delle condizioni fondamentali per l’instaurarsi di una gravidanza. Se lo sperma viene esposto a fattori ambientali esterni (pancia, petto, mani, sudore, aria etc) non sopravvive a lungo non essendoci nè la temperatura nè il ph adeguati.

Può succedere che, in presenza di una masturbazione più intensa, possano esserci delle piccole perdite di sangue legate all’abrasione del tessuto.

Non ci sono rischi significativi puoi aspettare il ciclo con serenità.

Hai più volte esposto questi dubbi e questa grande preoccupazione, è normale avere tanti dubbi, la sessualità attiva diverse fantasie su più livelli: l’esplorazione del corpo, l’impossibilità di poter controllare tutte le variabili come nel caso di una gravidanza indesiderata, la possibilità di un contagio. La sessualità è veramente un’area complessa che investe il corpo ma anche l’area affettiva. L’informazione e la prevenzione sono elementi fondamentali che ti potranno aiutare a gestire meglio le ansie. Vivere la sessualità in maniera protetta ti permetterà di lasciarti andare ed essere più serena. Rispetta i tuoi tempi e confrontatevi magari sui diversi metodi contraccettivi in commercio scegliendo quello che maggiormente rispecchia le vostre esigenze.

Speriamo di essere stati di aiuto, torna a scriverci quando vuoi.

Un caro saluto!

19 ottobre 2018