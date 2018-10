Voglio e Buona Vita, sono disponibili i nuovi singoli di Marco Mengoni. I testi

Buona Vita

E lascia che il tempo abbia la sua parte

E tieni il passo più sicuro

Metti coraggio e buone scarpe

Prendi la strada che non fa

E per la via rancore e pentimento

tutto il clamore che la vita fa

ogni promessa è giuramento

debito e lealtà

Ce n’è bellezza, guarda bene

Anche se

A volte non si fa vedere.

Prima del viaggio

l’ultima carezza di chi resta

Buona vita

per te per me

per chi ha il cuore inquieto

buona vita

per chi è partito libero

Buona vita

per chi è tornato indietro

buona vita

per le mie mani le tue

buona vita

per queste luci spente

buona vita

per tutti i giorni distanti

Buona vita

e per la vita che è qui

Metti al sicuro una parte di te

Metto al sicuro una parte di me

E passano i sogni buoni da consumare

sembra saggezza la stupidità

E tutto cambia

E resta uguale

Né sogno né realtà

E tieni fermo il cuore che gira il vento

ogni buon senso sta a digiuno

ogni parola fa silenzio

polvere e fumo

E anche l’amore si nasconde bene

lontano dove non si può vedere

fossi il pensiero dietro la tua fronte

per tutte le risposte

Buona vita

per te per me

Buona vita

per chi ha il cuore inquieto

buona vita

per chi è partito libero

Buona vita

per chi è tornato indietro

buona vita

per le mie mani le tue

buona vita

per queste luci spente

buona vita

per tutti i giorni distanti

e per la vita che è qui

Metti al sicuro buona parte di te

metto al sicuro una parte di me

Buona vita

per te per me

Buona vita

per chi ha il cuore inquieto

buona vita

per chi è partito libero

Buona vita

per chi è tornato indietro

buona vita

per le mie mani le tue

buona vita

per queste luci spente

buona vita

per tutti i giorni distanti

e per la vita che è qui

Avanti

Buona vita