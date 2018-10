Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 19 ottobre2018

Nelle News: Il 20 ottobre è la Notte della Luna-Marco Mengoni annuncia i nuovi live-Dallo stornello al rap, stasera la finale-Animali fantastici: il 3 novembre giornata evento in 9 città italiane-Miracle Tunes, la serie da oggi su Cartoonito

Il 20 ottobre è la Notte della Luna

Il 20 ottobre è la Notte della Luna, appuntamento annuale promosso dalla NASA dedicato all’osservazione del nostro satellite. Ogni anno migliaia di persone partecipano all’evento, grazie alle numerose iniziative speciali organizzate da planetari, parchi, musei, scuole e altre istituzioni. In Italia l’appuntamento è promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Unione Astrofili Italiani. L’International Observe the Moon Night si festeggia ogni anno a settembre o ottobre, quando la Luna è intorno al primo quarto, dunque visibile sia nel tardo pomeriggio che in serata.

Marco Mengoni annuncia i nuovi live

Marco Mengoni torna live nel 2019. Dieci date che si apriranno il 27 aprile dal Palaalpitur di Torino. È una settimana piena di novità per il cantante che oggi torna sulle scene musicali con i suoi due nuovi singoli, Voglio e Buona Vita. Entrambe le tracce segnano un’importante svolta per Marco dal punto di vista artistico, grazie ad un sound inaspettato che passa attraverso esperienze musicali molto diverse.

Dallo stornello al rap, stasera la finale

Tutte le note portano a Roma. Andrà in scena stasera la quarta edizione del talent ideato da Elena Bonelli, “Dallo stornello al rap”, rivolto ai giovani cantautori di canzoni romane. In gara 8 giovani artisti: Fabio Bisceglie, Nessone e Kero, Nicole Riso, Pietro La Terza, Simone Sartini, Tally-Ho, Valerio Porrovecchio e Guglielmo Poggi. L’appuntamento è alle 20.30, in diretta, su Rai Radio Live.

Animali fantastici: il 3 novembre giornata evento in 9 città italiane

Ad un mese dall’uscita nelle sale italiane di “Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald”, Warner Bros. Pictures presenta “Animali Fantastici Fan Event – Accendi la magia”. Sabato 3 novembre alle ore 18.30 i fan del Wizarding World accenderanno contemporaneamente con uno speciale Lumos le imponenti installazioni delle bacchette dei protagonisti del magico mondo della Rowling in nove città italiane. Per poter partecipare all’evento è necessario registrarsi alla pagina dedicata www.warnerbros.it/AnimaliFantasticiFanEvent. I primi 2300 babbani che si registreranno agli eventi saranno premiati con l’esclusivo invito al Fan Event e con una speciale bacchetta magica luminosa di Newt Scamander, Albus Silente o Grindelwald.

Miracle Tunes, la serie da oggi su Cartoonito

Combattono il male a suon di musica e a passo di danza. Sono le Miracle Tunes, ragazze dai poteri speciali protagoniste della nuova serie tv live action diretta da Roberto Cenci. Remake europeo dell’omonimo show di culto giapponese, Miracle Tunes parte ufficialmente questa sera alle 21.00 su Cartoonito. Nel cast, tra gli altri, Michelle Hunziker, Angelo Pintus e Leonardo Decarli. La serie narra le avventure di Julie, Emily e Jasmine, tre giovani guerriere che lottano contro il male e la negatività a suon di danza, musica e canto.

19 ottobre 2018