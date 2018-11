Savoiardi, caffè, mascarpone, uova, zucchero, cacao e una spruzzata di fantasia. Al via l’edizione 2018 della Tiramisù World Cup, la più grande sfida del famoso dolce fatto in casa.

Da oggi fino al 4 novembre 600 concorrenti si sfideranno per creare “il tiramisù più buono del mondo”.

Quest’anno il filo conduttore della rassegna sarà il Prosecco e il suo territorio: le tappe della selezione saranno infatti i comuni di Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene dall’1 al 3 novembre. Semifinali e finalissima domenica 4 novembre a Treviso.

Tra le novità del 2018 la “Tiramisù World Cup Extra”, set di eventi culturali dalle “Storie del Tiramisù a Treviso” (31 ottobre) alla “Cantata del Caffè” (3 novembre).

Due le categorie della competizione:

ORIGINALE: una sfida per chi crede che la tradizione debba essere rispettata fino all’ultimo grammo di zucchero.

CREATIVO: è possibile sostituire i savoiardi con altri biscotti oppure con il pan di spagna, e aggiungere a quelli base fino a 3 ingredienti.

Per tutte le info: www.tiramisuworldcup.com