Corona, dopo la lite con Ilary Blasi si scusa con Totti

ROMA – Dopo la pesante litigata con Ilary Blasi avvenuta nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona fa marcia indietro. O quasi. Sì perché se con la moglie dell’ex capitano della Roma sono volate parole pesanti e seguite minacce, l’ex re dei paparazzi ha deciso di mettere in chiaro le cose, un pò come dire “mi scuso con Totti ma non con Ilary”.

A mettere nero su bianco le sue parole è stato proprio Corona su Instagram: “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere(…)Onore a te capitano, continuo a stimare te e rispettare te e i tuoi figli. #capitano”

Il post con il messaggio completo