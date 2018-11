‘Cercami a Parigi’ la nuova serie tv in onda su Disney Channel

ROMA – Da domani 5 novembre alle 20.40 arriva in prima tv su Disney Channel la nuova serie Cercami a Parigi. In onda ogni settimana dal lunedì al venerdì, la storia racconta le avventure di Lena Grisky, giovane principessa russa dei primi del ‘900 che, dotata di una sfrenata passione per il ballo e di altrettanto talento, studia danza all’Opera di Parigi, una delle scuole più famose del mondo.

La storia

La tranquilla quotidianità di Lena, però, viene stravolta all’improvviso da un ciondolo magico che le consente di viaggiare nel tempo fino a farla ritrovare ai giorni nostri. Qui Lena dovrà adattarsi allo slang dei suoi nuovi coetanei, alla tecnologia, alla moda e a tutte le innovazioni dell’ultimo secolo, se vorrà mantenere la sua vera identità nascosta ai temibili “Raccoglitempo”. Tutto questo mentre il suo innamoratissimo fidanzato Henri cerca di riportarla indietro nel tempo.

La serie, prodotta da Cottonwood Media e David Michel’s Company e diretta da Randall Thorne e Matt Bloom, è stata girata nel 2017 tra Parigi e Bruxelles e vanta la collaborazione con una location di prestigio come L’Opera Garnier di Parigi che ha messo a disposizione alcuni dei suoi spazi – dal foyer del teatro al tetto dell’edificio – per le riprese. Inoltre, le coreografie di danza girate sul set hanno avuto la supervisione e l’approvazione dell’Opera che ha anche prestato agli attori diversi costumi di scena.

La protagonista

La protagonista Lena Grisky è interpretata da Jessica Lord, attrice e ballerina nata a Manchester nel 1998 e cresciuta a Toronto dove ha approfondito i suoi studi di danza classica e hip hop, iniziati già all’età di 4 anni.