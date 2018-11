Beyoncé e Clint Eastwood protagonisti mancati di A star is born

ROMA – Il treno passa una volta soltanto si dice. È così anche per alcuni ruoli cinematografici, inizialmente destinati a qualcuno che poi ha declinato, vedendo diventare quei personaggi – e i corrispettivi film – icone di successo. È quello che è successo – più o meno – a Beyoncé e Clint Eastwood.

Le due star dovevano, inizialmente, recitare in A star is born, il film diretto da Bradley Cooper in cui è protagonista insieme a Lady Gaga. La pellicola ha raccolto, dall’11 ottobre, pareri positivi da parte di pubblico e addetti ai lavori. In più, la colonna sonora ha scalato le classifiche di tutto il mondo.

A fare questa rivelazione il produttore della pellicola, Bill Gerber, all’Hollywood Reporter:

“All’improvviso Beyoncé è rimasta incinta. (Ci siamo detti) Aspettiamo? Lei è stata fantastica. Avrebbe compreso nel caso avessimo preso una direzione diversa. Poi Clint si è allontanato e ha fatto un altro film”

Grazie a questo “contrattempo”, il destino di A star is born è cambiato. Bradley Cooper ha accettato di dirigere il film e, successivamente, anche di recitarlo. L’attore era nella lista originaria dei possibili interpreti ma aveva rifiutato subito l’offerta, dicendo di sentirsi troppo giovane per il ruolo di Jack. Il prolungamento delle trattative ha fatto passare il tempo necessario a cambiare l’idea di Cooper.

L’attore di American Sniper ha, poi, voluto fortemente Lady Gaga. Il resto è storia. Cooper “sapeva come voleva girare il film, sapeva di voler Lady Gaga, sapeva come voleva che fosse la musica e come voleva che suonasse la sua voce”.