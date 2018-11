NASA: addio Kepler e Down, una settimana di saluti e nuove partenze

Il 30 ottobre 2018 un comunicato della NASA conferma che il carburante del telescopio spaziale Kepler è esaurito, quindi la missione è terminata.

Il telescopio spaziale Kepler, lanciato il 7 marzo 2009 con un vettore Delta II dalla Cape Canaveral Air Force Station, ha fatto parte della missione spaziale della NASA del programma Discovery, il cui scopo è la ricerca e conferma di pianeti simili alla Terra in orbita attorno a stelle diverse dal Sole.

Il successo del telescopio spaziale Kepler si deve in parte a una combinazione di tecniche all’avanguardia per misurare la luminosità stellare con la più grande (all’epoca del lancio) fotocamera digitale realizzata per le osservazioni dello spazio esterno.



Nel corso della missione, durata nove anni, Kepler ha raccolto 678 Gigabyte di dati, osservato più di 500.000 stelle e scoperto oltre 2600 esopianeti confermati, molti dei quali potrebbero ospitare la vita.

“If we find lots of planets like ours…we’ll know it’s likely that we aren’t alone, and that someday we might be able to join other intelligent life in the universe.”

(William J. Borucki, principal investigator for NASA’s Kepler mission)