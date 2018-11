In più di 40 città la CRI in strada con test gratuiti HIV e HCV

ROMA – Test gratuiti, rapidi e anonimi per HIV ed Epatite C, in contemporanea, in oltre quaranta città d’Italia. Parte sabato 1 Dicembre la campagna “Meet, Test & Treat”, una tappa importante della strategia di riduzione del danno e nella lotta alle droghe e alle malattie sessualmente trasmissibili che la Croce Rossa Italiana sta portando avanti da anni, grazie anche al contributo dei Giovani CRI e di Villa Maraini, Agenzia nazionale per le tossicodipendenze della CRI.

“L’obiettivo della campagna è quello di andare incontro alle fasce sociali emarginate e stigmatizzate – spiega il consigliere nazionale della CRI, Paola Fioroni – offrire il test gratuito, garantire accesso alle cure soprattutto ai più vulnerabili, seguendo la strategia dello screening mirato a gruppi di persone con comportamenti più a rischio come i tossicodipendenti, e sensibilizzare la popolazione su un tema troppo spesso dimenticato”.

Si stima, infatti, che al giorno d’oggi circa un terzo delle persone che hanno contratto l’HIV non ne sia a conoscenza. L’Italia è al tredicesimo posto in Europa per nuove diagnosi di HIV e l’85,6% delle nuove infezione sono attribuibili a rapporti sessuali non protetti. Le regioni con l’incidenza più alta sono Lazio, Marche, Toscana e Lombardia.

La diagnosi precoce è, quindi, fondamentale. E, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS, volontari e operatori specializzati della Croce Rossa saranno nelle piazze, nei luoghi della movida, ma anche nei penitenziari e nelle zone frequentate da sex workers, per offrire a tutti la possibilità di effettuare i test. Da Vigevano fino a Pantelleria, passando per Pordenone e Cagliari, in 18 regioni d’Italia i Comitati della CRI offriranno a tutti la possibilità di effettuare i test di screening gratuiti per HIV e Epatite C, attraverso il prelievo capillare. I medici e gli operatori garantiranno il completo anonimato e risultati attendibili in soli dieci minuti. Nel caso in cui emerga un risultato positivo la persona sarà guidata in un percorso di accertamento e di eventuale cura.

Nella Capitale, ad esempio, la sera del 1 Dicembre saranno in via San Giovanni in Laterano, la Gay Street di Roma, a Napoli, invece, verrà posizionato un gazebo in piazza del Gesù, mentre a Grosseto i volontari saranno nella Casa Circondariale.

Sabato, poi, anche i Giovani CRI saranno impegnati su tutto il territorio nazionale con le attività legate alla campagna “Ama Bene. Ama Sano”. Grazie alla partnership con l’azienda LifeStyles Europe SAS verranno distribuiti oltre 110mila preservativi maschili Primex e 340 femminili nei luoghi di aggregazione giovanile, insieme a materiale informativo sul corretto utilizzo del profilattico.

La campagna “Meet, Test & Treat” proseguirà per tutti i mesi invernali, durante i quali verranno eseguiti circa 8000 test per Hiv ed Epatite C e organizzate numerose attività di sensibilizzazion