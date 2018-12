Apollo 17, 46 anni fa l’ultimo uomo sulla Luna

ROMA – L’11 dicembre 1972 l’uomo fece il suo ultimo viaggio sulla Luna.

Per quanto si parli di Marte, Curiosity e vita aliena, la verità è che 46 anni fa il genere umano raggiunse e toccò un corpo celeste per l’ultima volta.

La missione Apollo 17 fu inaugurata il 7 dicembre 1972 con il lancio dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.

A bordo della navetta c’erano tre astronauti.

Il comandante Eugene Cernan, un veterano di due missioni precedenti tra cui la “prova generale” per il primo sbarco lunare.

Ronald Evans, pilota del modulo di comando “America”, che rimase in orbita lunare fino a quando non arrivò il momento per i tre navigatori di tornare sulla Terra.

Harrison “Jack” Schmitt, pilota del modulo lunare “Challenger”, per il quale, come Evans, la missione fu la sua prima e unica volta nello spazio.

Schmitt è stato il primo scienziato a visitare la Luna.

Geologo di professione e non un membro delle forze armate, Schmitt ha affermato di aver catturato l’iconica “Blue Marble”, la bellissima foto della Terra vista dallo Spazio, anche se la NASA ha accreditato come autore l’intero equipaggio.

Sbarcati a Taurus-Littrow quattro giorni dopo il lancio, Cernan e Schmitt rimasero sulla superficie poco più di tre giorni, la spedizione lunare più lunga fino ad oggi.

Come le due missioni Apollo precedenti, gli astronauti avevano un “rover lunare”, il Lunar Roving Vehicle, per estendere la distanza che potevano attraversare nella valle rocciosa.

“Da un punto di vista scientifico, i campioni lunari che abbiamo portato indietro hanno avuto un ruolo importante nei dibattiti in corso sui vari aspetti dell’origine e dell’evoluzione della Luna. Ma è questo vale anche per i campioni di tutte le sei missioni di allunaggio”, ha detto Schmitt .

“La nostra missione, in particolare, aiutò direttamente a formulare le ipotesi sull’origine della Luna grazie alla scoperta del vetro vulcanico: il ‘suolo arancione'”

“C’è terra arancione!” dichiarò Schmitt eccitato nel 1972, mentre stava sulla Luna. “È da per tutto! Arancione!”

Cerner fu l’ultimo uomo a lasciare il suolo lunare, pronunciando la frase rimasta nella storia come ultime parole umane che la Luna ha ascoltato: