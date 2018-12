Arrivano le Geminidi, le stelle cadenti di Natale

Una ricca pioggia di stelle cadenti è pronta a scaldare il freddo invernale. Il cielo di dicembre ci regala uno spettacolo magico con lo sciame delle Geminidi.

Come ogni anno, la Terra incontra nella sua orbita i detriti di un asteroide, conosciuto come Fetonte (Phaeton 3200).

Il periodo è proprio questo: per qualche settimana i detriti si disintegreranno nell’atmosfera regalandoci quello spettacolo noto come “stelle cadenti”.

Come osservare le Geminidi

Le Geminidi raggiungono il picco il 14 dicembre, con circa 100-120 meteore l’ora.

Il loro momento di maggiore intensità sarà nella notte.

La Luna sta per raggiungere il primo quarto, senza interferire più di tanto con le osservazioni.

I detriti bruciano fino a circa 100 km sopra la superficie terrestre e spesso appaiono di tonalità giallastra.

A differenza delle meteore estive come le Perseidi, le stelle cadenti invernali sono più brillanti e viaggiano ad una velocità di circa 35 km al secondo, il che le rende facilmente individuabili (tempo permettendo).

Il miglior mezzo di osservazione è il nostro occhio.

Sebbene telescopi e binocoli siano più precisi, lo sguardo umano permette un campo visivo maggiore rispetto ad una lente.

Lo sciame meteorico potrà essere visto in qualsiasi parte del mondo.

Come al solito, è consigliabile posizionarsi in luoghi bui, possibilmente lontano dalle luci cittadine.

Nel cielo di sud-est brilla la costellazione di Orione, facilmente individuabile per le tre stelle che ne formano la famosa cintura.

Guardando sopra di essa troverete la costellazione dei Gemelli, il radiante, ovvero il punto del cielo da cui le nostre stelle cadenti sembreranno provenire.

Ma cosa sono le Geminidi?

A differenza delle altre “stelle cadenti” le Geminidi hanno un’origine diversa.

Mentre molti degli sciami meteorici provengono dalle comete, lo sciame è originato da un asteroide chiamato Fetonte (Phaeton 3200).

Si tratta di un oggetto roccioso con un’orbita eccentrica insolita, che genera una flotta enorme di meteore quando si avvicina al Sole.

Fetonte, con un diametro medio di 5,1 chilometri, è stato scoperto nel 1983 dal satellite IRAS della NASA e classificato come asteroide, in quanto non ha una coda e il suo colore è fortemente simile a quello di altri asteroidi carboniosi.

Ma la natura di Fetonte resta ancora un mistero.

Se per alcuni scienziati si tratta di un asteroide roccioso, motli ritengono sia in realtà una cometa estinta, sotto la cui crosta formata da polveri e materiali rocciosi, batte ancora un “cuore” di ghiaccio.